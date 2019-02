Infosessie ‘Meer dan sprietjes’ DBS

18 februari 2019

18u07 0 Grimbergen Wie zijn gazon wil vervangen door een bloemenweide of graag meer wil halen uit zijn strakke, saaie grasmat kan donderdag 21 februari terecht op het gemeentehuis.

Daar vindt van 19.30 tot 22 uur een gratis infosessie plaats in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant. ‘Met meer dan sprietjes is het meer genieten’, is de insteek. De provincie wil naar eigen zeggen haar inwoners de alternatieven voor een grasmat, zoals een bollengrasland, een bloemenweide, een struikengordel of zonneborder, leren ontdekken.