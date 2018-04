Infosessie 'energiezuinig ventileren' 27 april 2018

De gemeente organiseert op 3 mei om 19.30 uur een gratis infosessie 'energiezuinig ventileren' in de raadzaal van het gemeentehuis. Ventileren is nodig voor een gezond binnenklimaat, zowel voor je huis als voor jezelf. In deze sessie leer je de meerwaarde van een gecontroleerd ventilatiesysteem kennen. Regelgeving, werking, eigenschappen en aandachtspunten bij verschillende types komen aan bod. De nadruk ligt op een goede luchtkwaliteit met zo weinig mogelijk energieverbruik en hoog comfort. Je krijgt ook antwoorden op vragen als 'Wat doe je met je dampkap?', 'Hoe ventileer je de kelder of zolder?' en 'Hoe integreer je de verschillende systemen in een bestaande of nieuwe woning?'. Inschrijven is verplicht en kan telefonisch of via mail (02/454.54.01, info@archeduc.be). (DBS)