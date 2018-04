Informatieavond over energiecoöperatie 20 april 2018

De gemeente organiseert op dinsdag 24 april om 20 uur een info- en inspiratiemoment op het gemeentehuis over de vraag of het zinvol is om een Grimbergse energiecoöperatie op te richten. Tijdens de infoavond wil de gemeente in eerste instantie geïnteresseerde Grimbergenaren samenbrengen rond niet-particuliere collectieve duurzame energieprojecten en meer achtergrondinfo verschaffen rond energiecoöperaties. Dit initiatief is een van de acties van klimaatnetwerk Vlaams-Brabant, een project van 3WPlus en de Provincie Vlaams-Brabant om de CO2-uitstoot in de noordrand tegen 2020 met 20 % terug te dringen. Inschrijven is niet verplicht, maar wel wenselijk (via e-loket). (DBS)