Informatieavond 'Energieke muren' 31 mei 2018

Het gemeentebestuur organiseert op 7 juni samen met de provincie en 3wplus een informatieavond over de nieuwe groepsaankoop 'Energieke muren'. Sinds 16 april kan u als inwoner van Vlaams-Brabant intekenen op een groepsaankoop voor (spouw)muurisolatie of isolerende ramen. Hiermee kan u uw woning nog beter isoleren en uw wooncomfort laten stijgen. Tijdens de infoavond krijgt u technische informatie over het plaatsen van dak-, zoldervloer- of (spouw)muurisolatie en het vervangen van ramen en over de aanpak van de groepsaankopen, mogelijke premies en leningen. U kan er ook kennismaken met de aannemer en installateurs. De infoavond vindt plaats om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.





