Infonamiddag ‘Levenslang en Aanpasbaar’ wonen DBS

22 november 2018

11u41 0 Grimbergen In het gemeentehuis van Grimbergen vindt op maandag 3 december een infonamiddag plaats over levenslang en aanpasbaar wonen.

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen is de droom van velen. Toch is dit niet steeds mogelijk. Ouder worden maakt het soms moeilijker om in de eigen woning te blijven. Toch kan dit soms met kleine aanpassingen opgelost worden. Tijdens de infonamiddag krijg je toelichting, ook over premies die je kan aanvragen en instanties die advies geven.

Het is een thema dat zowel interessant is voor jonge bouwers als voor ouderen. Door hier al vooraf over na te denken bij nieuwbouw of renovatie kan je al handig inspelen op (toekomstige) noden. Er worden dan ook verschillende organisaties en instanties samengebracht om de aanwezigen zo uitgebreid mogelijk te informeren en gericht vragen te beantwoorden.

De infonamiddag vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van 14 tot 16.30 uur. Deelname is gratis.

Kan u niet aanwezig zijn, maar wenst u toch meer informatie over de aanpassingspremies? Dan kan u steeds terecht bij de woonconsulente Wendy Thielemans op de tweede verdieping in het gemeentehuis of contact opnemen via 02 260 13 46 of woonloket@grimbergen.be.