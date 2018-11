Infomoment over nieuwe plannen voor binnengebied DBS

16 november 2018

De gemeente Grimbergen neemt het initiatief voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de terreinen tussen de Antwerpselaan en de Acacialaan. Dit planningsinitiatief kadert in het realiseren van een woningaanbod - conform de woonbehoeftestudie - en het creëren van een poorteffect voor Strombeek.

De gemeente Grimbergen heeft in het verleden enkele visies uitgewerkt voor de terreinen gelegen tussen de Antwerpselaan en Acacialaan in Strombeek. In deze verschillende visies werden er gedeeltelijke ontwikkelingen voorgesteld voor het betreffend binnengebied. De gemeente Grimbergen vindt een nieuwe totaalvisie aangewezen.

Een belangrijk deel van deze terreinen zijn volgens het geldend gewestplan bestemd als bufferzone. De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is nodig om nieuwe ontwikkelingen toe te laten. De gemeente wil voorafgaand via het participatiemoment graag peilen naar de mening van de omwonenden over eventueel toekomstige plannen.

Het info- en participatiemoment zal plaatsvinden op dinsdag 11 december om 20 uur in de Hemmerechtszaal (eerste verdieping) van het Cultuurcentrum Strombeek.