Infobeurs ‘Zorgeloos investeren in vastgoed’ DBS

30 november 2018

18u35 0 Grimbergen De intergemeentelijke samenwerking 3Wplus organiseert een informatieavond voor iedereen die een woning of appartement verhuurt of overweegt om dat te gaan doen.

Toekomstgericht wordt er heel wat verwacht van (potentiële) eigenaar-verhuurders. Zowel voor nieuwbouw als voor het renoveren van uw woning zijn er heel wat premies en fiscale voordelen. Het Woonloket wil hier graag meer duidelijkheid in geven. Verschillende instanties zullen aanwezig zijn. De gratis infoavond vindt plaats in de Gaston Geleynzaal van het gemeentehuis in Grimbergen op dinsdag 4 december van 19 tot 21.30 uur. Wie niet aanwezig kan zijn maar toch meer informatie wenst, kan elke werkdag tussen 8 en 11.30 uur en op donderdag tussen 16.30 en 19.15 uur terecht bij de woonconsulente Wendy Thielemans of kan u contact opnemen op het telefoonnummer 02 260 13 46 of via woonloket@grimbergen.be.