Infoavond vliegtuiglawaai 19 mei 2018

02u36 0 Grimbergen Het gemeentebestuur organiseert op maandag 28 mei een informatieavond over vliegtuiglawaai. Inwoners komen er meer te weten over de recent ingediende aansprakelijkheidsvordering.

Ook de ombudsman voor de Federale regering zal aanwezig zijn en geeft zijn kijk op dit dossier. Het vliegverkeer beroert al jaren de gemoederen in Grimbergen. Sinds het begin van de vliegtuigconcentratie streeft de gemeente een billijke en eerlijke spreiding na. Zo werd samen met enkele andere Noordrandgemeenten een milieustakingsvordering ingesteld tegen de huidige vliegroutes en diende de gemeente samen met de provincie en elf steden en gemeenten een aansprakelijkheidsvordering in tegen de Belgische staat. Met deze vordering wordt de bevoegde minister François Bellot gedagvaard en verantwoordelijk gesteld voor het uitblijven van een federale vliegwet voor een evenwichtige verdeling van de vliegbewegingen boven de gemeenten van het Vlaamse en het Brussels Gewest. De infoavond vindt plaats om 20 uur in zaal Fenikshof. Er zullen ook vragen kunnen gesteld worden.





(DBS)