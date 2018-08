Infoavond over tuinieren zonder pesticiden 28 augustus 2018

Wilt u weten hoe u uw tuin kan onderhouden en onkruid kan bestrijden zonder pesticiden te gebruiken? Kom dan naar de infoavond 'Zonder is gezonder' op maandag 17 september om 20 uur op het ge





meentehuis van Grimbergen. U krijgt er tips waarmee u direct aan de slag kan. 53% van de Vlamingen gebruikt nu al geen pesticiden meer en van de 47% die het wel nog doen, is de helft bereid om over te stappen op alternatieven. Wilt u mee de overstap maken? Dan kan u met al uw vragen terecht op de infoavond. Inschrijven via 02/334.07.55





