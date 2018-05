Infoavond over Maalbeekvallei 29 mei 2018

Het gemeentebestuur organiseert op 5 juni een informatieavond over het ontwerp landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei. De bedoeling is om de vallei met zijn watermolens en vijvers, een afwisselend landschap met bosjes, knotwilgenrijen, hooi- en weilanden maximaal te versterken. De Maalbeekvallei werd in 1980 al als dorpsgezicht beschermd. Tot 4 juli loopt er een openbaar onderzoek.De documenten en plannen zijn digitaal raadpleegbaar op de website van de Vlaamse Landmaatschappij en liggen ter inzage bij de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening. Het ontwerp-landinrichtingsplan zal worden toegelicht door de VLM op een informatievergadering op 5 juni om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Eventuele bezwaren of opmerkingen dienen uiterlijk vóór 5 juli te worden ingediend ofwel schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen, ofwel digitaal op gemeentebestuur@grimbergen.be (DBS)