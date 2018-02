Inbrekers slaan slag 16 februari 2018

Inbrekers hebben dinsdagavond hun slag geslagen in drie woningen in de Berkenlaan. " Ze zijn voornamelijk aan de haal gegaan met juwelen", zegt Jurgen Braeckmans, van politiezone Grimbergen. "We zijn op zoek naar de daders, maar hebben verschillende meldingen binnengekregen van mensen die personen hebben gezien die zich verdacht gedroegen. Het zou gaan om woonwagenbewoners, maar dat kan nog niet bevestigd worden. Het onderzoek loopt." (VDBS)