Inbreker kampt met geheugenverlies

14 december 2018

12u19 0 Grimbergen Een Noord-Afrikaanse dertiger heeft verzet aangetekend tegen zijn veroordeling tot 18 maanden cel voor een inbraak in Grimbergen.

De man brak in 2012 in in een woning aan de Kasteelstraat. Er werden vingerafdrukken gevonden maar aanvankelijk konden deze aan niemand toegeschreven worden. Uiteindelijk kon toch de link met Mourad C. gelegd worden. Toch herinnert hij zich niets van de inbraak.”Ik weet echt niet meer of ik dat gedaan heb”, klonk het voor de rechter. De man werd ondertussen verschillende keren veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Daarom wilt de verdediging de opslorping pleiten. Zijn advocate meent immers dat hij al eens veroordeeld werd voor inbraken gepleegd in dezelfde periode en dat een extra straf dus niet nodig is. Omdat een van zijn eerdere vonnissen nog niet beschikbaar was voor de rechtbank werd besloten te zaak uit te stellen tot 16 januari.