Inbraakverdachte niet tevreden met veroordeling 02u30 0

Een Oost-Europese dertiger vindt zijn veroordeling tot een gevangenisstraf van 14 maanden te streng. Daarom tekende hij verzet aan. De man werd veroordeeld nadat hij in de zomer van 2016 samen met twee vrienden werd gecontroleerd door de politie. Het trio had inbraakmateriaal in zijn wagen en had geen zinnige uitleg over wat ze daar waren aan het doen. Zelf ontkende de dertiger ter zitting dat hij de intentie had om te gaan inbreken. De verdediging vroeg echter de opschorting, omdat hij al veroordeeld werd voor enkele inbraken die hij in dezelfde periode gepleegd had. Die had hij wel bekend. "De feiten waarvoor hij bij verstek 14 maanden kreeg, ontkent hij echter. Volgens ons zijn ze echter bewezen en daarom vragen we de bevestiging van het vonnis", aldus de procureur. Uitspraak op 8 februari.





(WHW)