Iemand de weg naar 'Stormbeek-Beveren'? 15 maart 2018

Er is een nieuwe gemeente opgedoken in de rand, met de welluidende naam 'Stormbeek-Beveren'.





Zo lijkt het althans volgens de nieuwe richtingwijzerborden aan de Brusselsesteenweg (N202) in Grimbergen. Daar zijn de grootscheepse herinrichtingswerken stilaan voltooid, maar bij de afwerking is duidelijk toch iets serieus misgegaan. Blijkbaar heeft men de fout intussen wel al ingezien want het correcte bord, met daarop uiteraard deelgemeente 'Strombeek-Bever', ligt al klaar.





(DBS)