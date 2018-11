Huursubsidies voor basisschool Prinsenhof DBS

17u18 1 Grimbergen Vrije basisschool Prinsenhof krijgt samen met zeventien andere scholen huursubsidies om hun schoolgebouwen te vernieuwen, of om extra plaatsen in de klas te realiseren.

Voor het Prinsenhof gaat het om een bedrag van 6.321,43 euro voor de huur van een gebouw met een oppervlakte van 91 vierkante meter, en dat voor twintig leerlingen.

Eind 2017 lanceerde Vlaams minister Hilde Crevits een tweede projectoproep voor huursubsidies. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) selecteerde in juni van dit jaar al 59 dossiers op basis van verschillende objectieve criteria, zoals duurzaamheid, multifunctionaliteit en de nood aan extra plaatsen in de klas. Door het grote succes komen daar nu dus nog eens achttien projecten bij.