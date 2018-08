Humbeek Plage zet extra parasols in tegen hitte 06 augustus 2018

De zon was nog nooit zó fel aanwezig op Humbeek Plage. De organisatie had voor de gelegenheid extra drank en parasols uit de kast gehaald om voldoende verfrissing en schaduw aan te bieden.





Het vakantiegevoel heerste op de Westvaartdijk, dat dit weekend werd omgetoverd tot exotische strand. Mensen genoten er van een lekkere cocktail, wriemelden met de voeten in het zand en waagden zich aan een partijtje petanque. Dit jaar vond voor het eerst ook 'Lalaaland' plaats, een dans-en muziekfestival voor en door de jeugd. De opbrengst van de festiviteiten wordt aan vzw Feestvarken geschonken. Die organisatie maakt verjaardagpakketten voor kinderen voor wie een cadeau niet altijd evident is. (DCFS)