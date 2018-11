Hulde aan Noors monument op vliegveld DBS

13u27 0 Grimbergen Op het vliegveld van Grimbergen vond vrijdagochtend de jaarlijkse hulde plaats aan het Noorse monument ter nagedachtenis van de gesneuvelde militairen tijdens WOII.

Het verhaal van de Noorse piloten is een stuk gedeelde geschiedenis van Noorwegen en België. Er was een delegatie uit Noorwegen en verschillende Noorse hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, waaronder de Noorse ambassadeur in België en de Noorse ambassadeur bij de NAVO. Zij werden door burgemeester Marleen Mertens verwelkomd.

Monument

In 2016 hebben nazaten van Noorse oorlogspiloten op het Grimbergse vliegveld een monument ingehuldigd ter ere van de 132 ‘Noorse’ Wing RAF. Deze eenheid verbleef in Grimbergen van 6 oktober tot 22 december 1944. De twee Noorse smaldelen van de Wing waren uitgerust met Spitfires. Grimbergen was een goede basis voor de piloten, ze bleven er langer dan op andere oorlogsvliegvelden. Officieren logeerden in het kasteel de Vorst in d’Overschielaan, het grondpersoneel verbleef in tenten of huizen.

Kroonprins Olav

Grimbergen en de 132 Wing waren voor de Noren zeer belangrijk, getuige daarvan is het bezoek dat de Noorse Chief of Defence, kroonprins Olav, op 16 en 17 oktober 1944 bracht aan de Wing. Samen met zijn piloten verbleef hij in het kasteel de Vorst. Het bezoek kreeg toen extra aandacht in de oorlogspers. Olav V was koning van Noorwegen van 1957 tot 1991.