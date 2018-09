Huisdierensticker gratis beschikbaar 06 september 2018

Aan het onthaal van het gemeentehuis en in de gemeentewinkel kunnen inwoners van Grimbergen vanaf nu gratis een huisdierensticker afhalen. Een huisdierensticker kan u zichtbaar aan een raam van uw woning hangen om de hulpdiensten te waarschuwen dat er ook dieren aanwezig zijn. Jaarlijks komen er namelijk dieren om in woningbranden, door CO-vergiftiging of wateroverlast. Dit is vaak het gevolg van het feit dat de brandweer onvoldoende zicht heeft op het aantal dieren dat zich in een woning bevindt. De Vlaamse overheid ontwikkelde daarom een sticker die mensen aan hun raam kunnen hangen. Op die sticker staat er welke dieren zich in een woning bevinden. (DBS)