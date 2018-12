Huisdieren maken beestenboel van rusthuis DBS

03 december 2018

16u30 0 Grimbergen Mobiele zorgboerderij Huppeldepup uit Humbeek ging maandag op bezoek bij residentie Anemoon in de Begonialaan. “We wilden de rusthuisbewoners nog eens laten genieten van het contact met dieren”, zegt hoofdverpleegkundige Marina Delvoye. “Het was een groot succes. Iedereen was heel tevreden.”

De kippen, cavia’s, konijnen en een hond werden op een lange tafel gezet waar eerst kunstgras op was voorzien. Normaal was ook een schaap voorzien, maar dat was niet doenbaar door het regenweer.

De bewoners konden de dieren vervolgens aaien of in een handdoek op hun schoot nemen. “Sommigen hadden in hun jeugd nog konijnen of kippen gehad, maar dat was voor hen al zo lang geleden. Dit contact met de dieren was voor hen dan ook heel bijzonder. Dit is voor ons zeker voor herhaling vatbaar.”