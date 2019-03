Hockeyclub Merode klaar voor eerste training op gloednieuw kunstgrasveld: “Eindelijk een eigen thuis” Dimitri Berlanger

18u20 0 Grimbergen Ze hebben er vier jaar op moeten wachten, maar nu is het zover: hockeyclub Merode heeft haar eigen hockeyterrein in kunstgras. Eentje van topkwaliteit dan nog. Vrijdag is er de opening voor de intussen 300 leden met een eerste training en uiteraard een fijn feestje. Dat mag wel want het kostenplaatje van 670.000 euro werd voor een deel gedekt door een win-winleningactie onder leden en familie.

Een goeie vier jaar na de oprichting kan Merode Hockey Grimbergen pronken met een spiksplinternieuw kunstgrasveld. Het is bovendien nu pas echt dat de populaire hockeyclub – intussen 300 leden – een eigen thuisbasis heeft. Tot nog toe was sportcomplex Ter Wilgen de plek waar getraind werd. Voor de wedstrijden werd uitgeweken naar Mechelen en Sint-Agatha Berchem.

Om aan de vraag voor een eigen stek tegemoet te komen kreeg de club via een recht van opstal van de gemeente een B-voetbalveld van FC Borght voor 50 jaar in bruikleen.

“De club wordt alsmaar groter en daarom werd een eigen terrein echt wel noodzakelijk”, legt voorzitter Benoit Maerten uit.

In het Populierendallaan gingen de werken vorig jaar in augustus van start. “Normaal gingen we eind vorig jaar al kunnen trainen en spelen op het nieuwe veld maar we hebben op alle niveau’s wat vertraging opgelopen en ook het slechte weer heeft zijn rol gespeeld.”

Maar nu is alles dus klaar. “Vrijdag is de opening voor de leden. Er zal een eerste training plaatsvinden en een feestje. Zaterdag is er dan al meteen de eerste match. De officiële inhuldiging volgt in mei.”

Het spelplezier zal bij de zo al enthousiaste hockeyers nog groter worden want het is een kunstgrasveld van topkwaliteit. “Het waterveld voldoet aan de hoogste normen. Zo wordt het veld uitgerust met een van de beste speelmatten op de markt. Het terrein wordt verlicht met ledlampen die gedimd kunnen worden. De buurtbewoners zullen dus zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de avondtrainingen. De besproeiing gebeurt ecologisch, door middel van opgeslagen regenwater. Ook wordt alvast de nodige bekabeling aangelegd om op termijn video-opnames mogelijk te maken tijdens de matchen.”

Het kostenplaatje van 670.00 euro is niet niks maar daar zetten de leden en familie zich zelf helemaal achter. In maart vorig jaar wist de club met een succesvolle winwinlening-actie maar liefst 200.000 euro binnen te halen. Het enthousiasme van de investerende leden en sympathisanten overtrof alle verwachtingen en binnen de drie weken werd het maximale bedrag bereikt. “Met de bijkomende steun van de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Grimbergen en de subsidies voor bovenlokale infrastructuur geïnitieerd door minister Muyters, kwam de club steeds dichter in de buurt van het finale doel. Reken daarbij de participatie van de verschillende sponsors en het kostenplaatje was rond.” De club moest nog wel 250.000 euro gaan lenen bij de bank.

Merode zal vanaf nu alle trainingen en wedstrijden op het nieuwe veld kunnen organiseren. Ook de samenwerking met ‘buur’ KFC Borght-Humbeek verloopt uitermate goed. Zo zal de cafetaria in samenspraak met de twee clubs uitgebaat worden. “We kunnen nu eindelijk verhuizen naar een eigen thuis. Het zal de goede clubsfeer alleen maar aanwakkeren”, lacht Maerten nog.