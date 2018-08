Hockeyclub krijgt eindelijk eigen veld MERODE HOCKEY START DEZE WEEK MET AANLEG KUNSTGRASVELD DIMITRI BERLANGER

23 augustus 2018

02u38 0 Grimbergen Ze hebben er ruim drie jaar op moeten wachten, maar deze week gaan de werken eindelijk van start. "Begin november moet ons hockeyterrein in kunstgras klaar zijn", zegt voorzitter Benoit Maerten van Merode Hockey Grimbergen. Prijskaartje: 650.000 euro.

Drie jaar en vijf maanden na de oprichting kan Merode Hockey Grimbergen met de aanleg van een eigen terrein van start gaan. In het Populierendal zal tegen eind dit jaar een splinternieuw kunstgrasveld pronken. "De club wordt alsmaar groter en daarom werd een eigen terrein echt wel noodzakelijk. Tot op heden werd er getraind op de voetbalterreinen van FC Borght", legt voorzitter Maerten uit.





Het wordt een kunstgrasveld van topkwaliteit. "Het waterveld voldoet aan de hoogste normen. Zo wordt het veld uitgerust met een van de beste speelmatten op de markt. Het terrein wordt verlicht met ledlampen die gedimd kunnen worden. Zo zullen de buurtbewoners zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de avondtrainingen. De besproeiing gebeurt ecologisch, door middel van opgeslagen regenwater. Ook wordt alvast de nodige bekabeling aangelegd om op termijn video-opnames mogelijk te maken tijdens de matchen."





Winwinlening

In maart dit jaar wist de club met een succesvolle winwinlening-actie maar liefst 200.000 euro binnen te halen. Het enthousiasme van de investerende leden en sympathisanten overtrof alle verwachtingen en binnen de drie weken werd het maximale bedrag bereikt. Met de bijkomende steun van de provincie Vlaams-Brabant, de stad Grimbergen en de subsidies voor bovenlokale infrastructuur geïnitieerd door minister Muyters, kwam de club steeds dichter in de buurt van het finale doel. Reken daarbij de participatie van de verschillende sponsors en het kostenplaatje was rond. De club moet nog wel 250.000 euro gaan lenen bij de bank om het totale bedrag van 670.000 euro te financieren.





Merode zal al vanaf november haar eerste trainingen en wedstrijden op het nieuwe veld kunnen organiseren. Dit zal met de nodige toeters en bellen gevierd worden. "Onze club kan dan ook weldra verhuizen naar een eigen thuis. Het zal de goede clubsfeer alleen maar aanwakkeren", zegt mede-bestuurder Denis De Wagheneire. Ook de samenwerking met KFC Borght-Humbeek verloopt uitermate goed. Zo wordt het clubhuis binnenkort in samenspraak met de twee clubs uitgebaat.





Wie in de toekomst ook eens een balletje wil slaan op het nieuwe veld, kan in september komen proberen tijdens de gratis proeftrainingen op de velden van Ter Wilgen.