Hockeyclub haalt 200.000 euro op voor kunstgrasveld 24 maart 2018

02u38 0 Grimbergen De 'winwin'-lening die Merode Hockey Club Grimbergen heeft uitgeschreven om haar nieuwe kunstgrasveld te kunnen aanleggen, is een onverhoopt succes geworden. Het maximale bedrag van 200.000 euro is na anderhalve maand al verzameld. Het aanvankelijke streefbedrag van 150.000 euro werd dus ruim overschreden.

Iedereen kon voor een periode van 8 jaar een bedrag investeren tussen de 500 en de 50.000 euro waarop een bruto-opbrengst van 3,75% wordt gegarandeerd. "De bedoeling is om zo veel mogelijk eigen middelen te creëren. Het kunstgrasveld kost immers zo'n 600.000 euro", legde voorzitter Benoit Maerten eerder al uit.





Engagement

De voordelen van de 'winwin'-lening zijn niet min voor de club. "We zullen minder moeten lenen én betere voorwaarden bij de bank kunnen afdwingen. Sowieso zullen de kosten lager liggen dan als we dat geld moeten lenen bij de bank." Meer dan 200.000 euro kon het wel niet worden. "Dat is het wettelijk bepaalde maximumbedrag." De club had niet verwacht dat er zo veel respons zou komen. "Het zegt veel over het engagement van onze leden en het geloof in onze club", aldus nog Maerten.





De Merode Hockey Club moet momenteel voor haar wedstrijden nog uitwijken naar Mechelen en Sint-Agatha Berchem. Via een recht van opstal krijgt de club nu van de gemeente een B-voetbalveld van FC Borght voor 50 jaar in bruikleen. De aanleg van het kunstgrasveld zou starten in mei om klaar te zijn voor het nieuwe seizoen in september.





(DBS)