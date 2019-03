Hier brandt de lamp: heb jij de vier verschillende verlichtingspalen in deze korte straat al gespot? DBS

27 maart 2019

17u01 0 Grimbergen De straatverlichting in de Bakkerstraat in het centrum van Grimbergen biedt een wel heel diverse aanblik. Hoewel de doodlopende straat maar goed tweehonderd meter lang is, staan er op die korte afstand liefst vier verschillende soorten straatlampen op de palen.

Dat blijkt enigszins ‘historisch’ gegroeid maar volgens burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) is het de bedoeling dat er nu snel eenvormige ledverlichting komt. “En dat zowel in de Beiaardlaan, Bakkerstraat als Lage Steenweg. De kabels liggen klaar maar we moeten nog wachten op de uitvoering van de rioleringswerken. Die worden pas uitgevoerd nadat het project van het Agentschap Wegen en Verkeer in de Wolvertemsesteenweg voltooid is. Eerst moet het bufferbekken aangelegd zijn.”

In het centrum van de gemeente wordt nadien dan ledverlichting geplaatst. “Het project is al goedgekeurd. Bijzonder hierbij is dat er stroom van deze palen kan afgetapt worden wat handig is voor organisaties als onze kerstmarkt of lentemarkt. Het is dan niet meer nodig om op voorhand overal kabels te gaan leggen.”

De oude verlichtingspalen in de Bakkerstraat zouden eerstdaags worden verwijderd.