Het zwembad lekt... Alweer NOG GEEN TIEN JAAR OUD, EN PROBLEMEN BLIJVEN AANHOUDEN DIMITRI BERLANGER

07 maart 2018

02u54 0 Grimbergen En opnieuw schort er iets aan gemeentelijk zwembad Pierebad: het instructiebad blijkt te lekken. Tussen 12 en 18 maart zal het dan ook gesloten blijven voor onderzoek door experts. Niet wat je verwacht van een bad dat nog geen tien jaar oud is en ruim 10 miljoen euro gekost heeft.

Het Pierebad opende begin 2009 de deuren. De bouw zelf had zowat twee jaar in beslag genomen, en liep over een hobbelig parcours. De Grimbergenaren moesten al bij aanvang langer dan gepland wachten op hun gloednieuw zwembad en bijna tien jaar later is het verhaal nog niet ten einde. Want het zwembad blijkt nog altijd met meerdere gebreken te kampen. De gemeente heeft de hoofdaannemer in gebreke gesteld en dat proces is nog niet afgerond. Ook de oplevering is er nog altijd niet van gekomen.





De vorige gedwongen sluiting dateert van januari. Pardon, sluitingen. Want het zwembad ging twee keer dicht: eerst door een chloordefect, vervolgens door een personeelstekort - er worden nog altijd dringend redders gezocht. Deels overmacht natuurlijk, maar wel symptomatisch voor de malaise. Het is altijd wel iets met het zwembad, weten de Grimbergenaren intussen. Nu steekt alweer een oud zeer de kop op: het instructiebad lekt. Daar kamt het Pierebad al van bij aanvang mee, terwijl die lekken 'een beetje - maar onvoldoende - hersteld werden'.





"De gemeente is intussen al jaren in een juridisch proces met de aannemer gewikkeld", zegt sportschepen Tom Gaudaen (Open Vld). "Er zijn vergeefse pogingen geweest om tot een minnelijke schikking te komen. Over de details van de procedure kan ik niet uitweiden."





Bad moet leeg

Feit is wel dat de verzekeringsmaatschappijen van beide partijen in de voorbije weken samengezeten hebben. "Uiteindelijk werd een technisch expert aangesteld", klinkt het. "Die heeft beslist dat we het instructiebad moeten laten leeglopen, zodat de lekken precies gelokaliseerd kunnen worden: zitten ze in de kuip of in de overloopgoten? Om dat te kunnen doen, moeten enkele installaties aan het instructiebad stilgelegd worden. Tegelijk worden ook op andere plaatsen in het gebouw gelijkaardige onderzoeken uitgevoerd. De zone rond het instructiebad zal tijdens deze werken ook afgeschermd worden."





"Het is een welles-nietesspelletje dat al jaren aan de gang is", beaamt schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh (Open Vld). "Ik kan alleen zeggen dat we er werk van aan het maken zijn en tot een definitieve oplossing proberen te komen." In overleg met de betrokken firma heeft de gemeente ervoor gekozen om de werken nog deze maand te laten plaatsvinden, zodat het instructiebad in de paasvakantie weer open kan. Het recreatiebad zal in de week van 12 maart wel openblijven.