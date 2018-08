Herdenkingsplechtigheid korporaal Trésignies 25 augustus 2018

Nu zondag vindt de traditionele herdenkingsplechtigheid plaats voor korporaal Léon Trésignies. Die krijgt dit jaar nog iets meer luister naar aanleiding van 100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog.

Trésignies stierf een heldendood aan de Verbrande Brug tijdens een tegenaanval van het Belgische leger. Om 9.15 uur is er de eucharistieviering in de kerk van de Verbrande Brug. Om 10.15 uur volgt de hulde aan zijn graf en vervolgens aan het monument op de Westvaartdijk. Tijdens de aansluitende receptie en nadien tot 17 uur kan de tentoonstelling van Rony Verheulpen bezocht worden in de feestzaal Verbrande Brug. Die laat je kennis maken met de Grimbergse gesneuvelden tijdens de periode 1914-1918. Uiteraard is ook de nodige aandacht voor korporaal Trésignies en Joannes pastoor Wouters, die door de Duitsers werd vermoord.





