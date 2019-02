Hendrik en Jacqueline delen 65 jaar lief en leed DBS

28 februari 2019

18u42 0 Grimbergen Hendrik Arys en Jacqueline Van Lindt hebben zopas hun briljanten bruiloft gevierd.

Het koppel huwde op 13 februari 1954 in Grimbergen. Ze kregen één zoon die hen ook één kleinkind schonk. Hendrik werkte als mechanieker bij de ASLK en Jacqueline was aan de slag als naaister. Ze werden naar aanleiding hun huwelijksverjaardag plechtig ontvangen in de raadzaal van het gemeentehuis op 16 februari.