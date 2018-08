Heel Beigem aanwezig bij opening nieuwe Van Dorslaer-hoeve 06 augustus 2018

02u29 0 Grimbergen De familie Van Dorslaer kwam handen tekort om alle geschenken te ontvangen tijdens de feestelijke opening van hun nieuwe hoeve. Hun boerderij werd vorig jaar in april verwoest door een vlammenzee, maar een nieuwe hoeve rees op uit de assen.

Zowat heel Beigem zakte zaterdag af naar de nieuwe boerderij van Stefan, broer Wim en vader Michel om hen te feliciteren. De nieuwe hoeve was voor de gelegenheid versierd met springkastelen, tenten brachten verkoeling en in de loods werd duchtig drank getapt. Pannenkoeken en ijsjes gingen gratis over de toonbank en een dj draaide muziek. "Iedereen brengt cadeaus, maar we organiseren dit festijn juist om de mensen te bedanken die ons gesteund hebben de voorbije maanden", lacht Stefan Van Dorslaer. Van de afgebrande boerderij is geen spoor meer te bekennen. In de plaats staat een nieuwe woning, een eigen hoevewinkel en twee loodsen. "We hadden eigenlijk geluk dat de vergunning voor de tweede loods al voor de brand goedgekeurd was. De bouw volgde snel en dus kon ik mijn eerste aardappeloogst toch fatsoenlijk stockeren."





Volgens Stefan is de nieuwe hoevewinkel een hele verbetering. "Vroeger bevond de winkel zich vooraan in de loods. Nu hebben we een mooie aparte ruimte." In de nieuwe hoevewinkel liggen de eerste groenten, aardappelen en fruit al klaar voor verkoop. Aan de muur prijkt een rond bord, geschonken door de Beigemnaars. "Dat overhandigden ze tijdens de benefiet die ze vlak na de brand voor ons hadden georganiseerd. Ik heb toen plechtig beloofd dat die als eerste een plaats zou krijgen in de hoevewinkel", zegt Stefan. (DCFS)