Half miljoen euro voor cultuurcentrum 08 maart 2018

Het CC krijgt van minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) een subsidie van 525.000 euro en investeert het geld in zijn theatertechnische infrastructuur. Dat bedrag dekt 60% van de kosten, de andere 40% draagt het gemeentebestuur van Grimbergen, als eigenaar van het gebouw.





"Via het Fonds voor Culturele Infrastructuur investeren we verder in culturele en jeugdinfrastructuur. De klemtoon lag in deze ronde op de projecten gericht op een grotere energiezuinigheid. Maar we blijven ook investeren in culturele centra met bovenlokale uitstraling en hun theatertrekken (installatie boven het podium, waaraan decorelementen en belichting opgehangen worden, red.)", aldus Gatz.





Cultuurcentrum Strombeek opende in 1973 en ondertussen is het gebouw toe aan een noodzakelijke renovatie. Onlangs werd het torengebouw geïsoleerd en voorzien van een kleedkamer voor de danszaal. Binnenkort start men met de renovatie van het onthaal. De automatisering van de trekkenwand kadert ook in deze reeks van noodzakelijke investeringen. (DBS)