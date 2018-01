Guido Van Herck wint prijs Gezinssport Vlaanderen 02u30 0 Foto VTT

Gezinssport Vlaanderen heeft de winnaars van de zoektochten 2017 in het Kempense Turnhout in de bloemetjes gezet. Door de verschillende combinaties van wandel-, fietszoektocht en geocaching mocht Turnhout 6.480 wandelaars en fietsers verwelkomen. De winnaar met de beste score op de zoektochten in Mechelen en Turnhout en de beste score op de schiftingsvraag is Kris Van Heghe uit Erpe. Voor de wandelzoektocht in Turnhout ging de prijs naar Genevieve De Landsheer uit Dendermonde. Voor die van de fietstocht was de prijs weggelegd voor Marijke De Bock uit Bassevelde en voor geocaching was Guido Van Herp uit Humbeek de beste. De prijs van de kinderzoektochtwas voor Lore Goris uit Turnhout.





(VTT)