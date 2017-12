Grote bevraging naar ruimtebehoefte lokale bedrijven 03u00 0

De gemeente gaat bij de Grimbergse bedrijven informeren naar hun ruimtebehoefte. "Dat past in een studie die zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van een nieuwe kmo-zone voor lokale startende bedrijven", zegt schepen Kevin Vleminckx (Onafh.) "Bedrijven die op hun huidige locatie onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden hebben, willen we zo een kans bieden op verdere ontwikkeling. Zo willen we voorkomen dat nieuwe of goed draaiende bedrijven vertrekken." Geïnteresseerden kunnen voor 31 januari contact opnemen met de ambtenaar voor lokale economie: Katrien Van Aken, katrien.vanaken@grimbergen.be, 02/260.12.92. (DBS)