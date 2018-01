Groepsaankopen zonnepanelen en dakisolatie verlengd 02u38 0

De groepsaankopen zonnepanelen en dakisolatie worden verlengd wegens het grote succes. In het voorjaar van 2017 lanceerde de provincie Vlaams-Brabant samen met een aantal partners en de gemeentebesturen van Vlaams-Brabant de campagne 'Energieke daken' om de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen en het isoleren van daken en zoldervloeren te stimuleren. De huidige voorwaarden van de groepsaankoop worden nu verlengd tot en met 31 maart. "In het kader van het gemeentelijk klimaatbeleid doet Grimbergen volop mee aan de groepsaankoop", zegt schepen van Duurzaamheid Eddie Boelens (Groen). "De sterkte zit in het werken met lokale aannemers. 3Wplus en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden de aannemers en installateurs voor de regio. Op die manier staat de groepsaankoop garant voor een kwalitatieve uitvoering, een correcte prijs en een stipte opvolging." Inschrijven kan via de website www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop. Daar vind je ook alle andere informatie over deze campagne. (DBS)