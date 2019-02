Groene Pluim gaat naar ‘Klankbordgroep Klimaatwerking’ DBS

18 februari 2019

17u11 0 Grimbergen De Groene Pluim is dit jaar voor de ‘Klankbordgroep Klimaatwerking’. Groen Grimbergen deelt elk jaar een prijs uit aan een organisatie - hoe groot of klein ook – die zich in Grimbergen inzet voor zaken als duurzaamheid en sociale binding.

Met de keuze voor de klankbordgroep benadrukt de jury dat klimaat bovenaan de agenda staat en dat iedereen inspanningen kan leveren in deze complexe problematiek.

Ook Grimbergen heeft een burgemeestersconvenant ondertekend om tegen 2020 de CO2-uitstoot te verminderen met minstens 20% of een slordige 26.164 ton. Dit doen ze door energie te besparen, de energie-efficiëntie te verhogen en het inzetten van duurzame energiebronnen.

Een klankbordgroep van een 20-tal wakkere, creatieve en gemotiveerde burgers is opgericht om de gemeente bij te staan in deze ambitieuze onderneming en na te denken over duurzame initiatieven. Concreet brengen zij, in samenwerking met partners zoals 3Wplus en Ecopower, projecten voor zonnepaneleninstallaties in kaart en doen aan prospectie en voorbereiding van de technische, commerciële en financiële aspecten. Het einddoel is het oprichten van een lokale energie-coöperatieve, of het aansluiten bij een bestaande of nieuwe intergemeentelijke energie-coöperatieve.

De andere kandidaten voor de Groene Pluim waren Festivalas, een solidariteitsproject van KA Grimbergen voor onderwijs in Latijns Amerika, de meters en peters tegen het zwerfvuil, het theesalon Benda in Strombeek, de onthaalgroep vluchtelingen en de Wijde Wereldweken. Klankbordgroep ‘Kimaatwerking’ kreeg als laureaat een cheque van 250 euro overhandigd.