Groendienst versus onkruid: 0-1 EXTERNE FIRMA MOET BEGRAAFPLAATSEN MEE ONDERHOUDEN DIMITRI BERLANGER

25 augustus 2018

02u27 0 Grimbergen Tot begin november wijst Grimbergen het groenonderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen toe aan een externe firma. Bewoners klagen al lang over de overwoekerde kerkhoven. De gemeente geeft toe dat de eigen groendienst de oppervlakte van twee hectare niet kan bolwerken.

Het is al een tijdje een doorn in het oog van de kerkhofbezoekers: de staat waarin de begraafplaatsen verkeren. Het onkruid tiert welig tussen de graven en dat geeft een onverzorgde indruk. De gemeente grijpt nu in en stelt externe firma's aan om de vijf kerkhoven weer helemaal in orde te brengen. In totaal gaat het om een oppervlakte van twee hectare.





"Onze eigen groendienst heeft het bijzonder moeilijk om alle gemeentelijke groenzones onkruidvrij te houden. Sinds de nieuwe regelgeving rond het gebruik van pesticiden van kracht is, is groenonderhoud veel arbeidsintensiever geworden", legt schepen Patrick Vertongen uit. "Waar het vroeger volstond om twee keer per jaar te sproeien, moeten nu grotere ploegen tot vijf keer toe ter plaatse gaan. Het was dan wel droog de voorbije periode, maar het onkruid groeide wél nog. Het is dan ook puur handwerk. Krabben, branden of stomen: dat vraagt allemaal tijd."





Er is overigens niet alleen een probleem op de kerkhoven. "Grasvelden, voetbalvelden, perken, noem maar op. Als gemeente moeten we 200.000 vierkante meter groen onderhouden. En dan tellen we de groenperken in woonwijken nog niet mee. Een deel daarvan is nu al uitbesteed aan firma's als 3WPlus, maar het blijft enorm veel om te bolwerken met onze eigen werklieden. Tel daarbij nog een aantal afwezigen op de dienst en de planning ligt in duigen."





Voor 1 november

Uiteindelijk werden twee firma's aangesteld, een voor Strombeek en een voor de andere vier kerkhoven. "Zij zullen het gras maaien en het onkruid wieden tussen de graven. De graven zelf moeten wel onderhouden worden door de nabestaanden van de overledenen zelf. Momenteel is men bezig op het kerkhof van Humbeek. De bedoeling is dat voor 1 november elk kerkhof drie keer aan de beurt komt. Dat zou moeten volstaan."





Interimkrachten

Structureel zal er ook nagedacht moeten worden over een oplossing. "De nieuwe bestuursploeg zal dit moeten herbekijken. Het is onmogelijk geworden om al dat groen zelf te onderhouden. We zullen het kader verder moeten aanvullen. We zijn ook nu nog op zoek naar interimkrachten voor het groenbeheer. Kandidaten mogen zich altijd melden."