Groen wil beter onderhoud rioolslikkers 30 mei 2018

02u49 0

Groen vraagt een extra inspanning van de gemeente om rioolslikkers en straten te reinigen. Grimbergen werd zoals bekend vorige donderdag getroffen door noodweer. Door de hevige neerslag liepen kelders, huizen en garages onder en ontstonden modderstromen. Zulke situaties zullen zich in de toekomst nog herhalen. Daarom vraagt de partij Groen - die nochtans mee in het gemeentebestuur zit - de gemeente en Vlaanderen om een tandje bij te steken. "Volgens het bestaande contract moeten de rioolslikkers langs de gemeentewegen twee keer per jaar gereinigd worden", zegt voorzitter Frans Devenyns. "Maar in de praktijk blijkt dat heel wat rioolslikkers niet regelmatig ontstopt worden. Op de Vilvoordsesteenweg en de andere gewestwegen is het de Vlaamse overheid die ervoor moet zorgen dat de slikkers goed functioneren en schoon gehouden worden. Door het noodweer zijn ook heel wat rioolslikkers dichtgeslibd, wat voor ernstige problemen kan zorgen bij een volgend onweer." (DBS)