Groen vraagt behoud thuisbedeling maaltijden aan hulpbehoevenden DBS

06 maart 2019

18u17 0 Grimbergen Groen vraagt aan het gemeentebestuur om de huis-aan-huis maaltijdbedeling voor hulpbehoevenden toch te behouden. Zopas werd beslist om de gemeentelijke keuken stop te zetten en daarmee samenhangend ook de thuisbedeling van maaltijden. Dat zal worden uitbesteed aan private aanbieders.

“Het is onbegrijpelijk dat zulke ingrijpende beslissing zonder enig overleg met de OCMW-raad of het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) genomen werd”, zegt Groen-gemeenteraadslid Marnix Snauwaert. “Voor ons zijn maaltijdbedelingen wel degelijk een kerntaak van het OCMW, perfect passend in de ouderenzorg van de gemeente.”

“De maaltijdbedeling in eigen handen houden als OCMW is de beste manier om dagelijks in contact te blijven met 150 kwetsbare mensen. De directe contacten die er een gevolg van zijn helpen om sneller en doeltreffender op te treden en hulp in te roepen bij noodsituaties.”

‘Overhaaste beslissing’

De privatisering van deze dienstverlening is geen optie voor Groen. “Winstmaximalisatie en kostenbeperking is de grootste zorg van privéfirma’s die maaltijden huis aan huis bedelen. De opvolging en begeleiding van de cliënt is voor hen bijzaak.” Groen dringt er daarom bij het schepencollege op aan deze ‘overhaaste’ beslissing te herzien. De kans lijkt klein dat het zover komt. “Deze beslissing biedt enkel voordelen voor al wie maaltijdbedeling vraagt”, klinkt het bij de meerderheid.

De klanten zullen doorverwezen worden naar de verschillende private aanbieders. “We zullen daarbij niemand in de kou laten staan”, zegt schepen van Welzijn Anne Laure Mouligneaux (N-VA). “Het OCMW zal de bestaande klanten mee helpen overschakelen. We gaan daarbij het aanbod bekendmaken, zonder mensen te verplichten te kiezen voor één aanbieder. We stelden nu vast dat de huidige leverwijze van het OCMW te weinig sociale meerwaarde inhield, omdat alles snel geleverd moest worden. Een praatje slaan met de mensen zat er dus eigenlijk niet in.”