Groen reikt drie 'Groene Pluimen' uit 03 februari 2018

03u04 0

Groen Grimbergen reikte tijdens haar nieuwjaarsreceptie voor de tweede keer de Groene Pluim uit aan drie lovenswaardige initiatieven. Groen geeft hiermee waardering en een financieel duwtje in de rug aan personen en groepen die zich inzetten voor meer milieubewustzijn en solidariteit in de gemeente.





De jury verkoos dit jaar een podium van drie: een absolute winnaar en twee verdienstelijke tweede plaatsen. De vrijwilligers van het 'Repair Café' werden unaniem gekozen als winnaars. "Het groeiend succes toont aan dat hun initiatief inspeelt op de behoefte van de Grimbergenaar om spullen zolang mogelijk te kunnen gebruiken", luidde de motivatie van de jury. Zij kregen een cheque van 200 euro. Op de tweede plaats eindigde fruitteler Doms, een familiebedrijf uit Humbeek. Ze kweken diverse soorten fruit zoals appel, peer, aardbei en maken 100% puur vruchtensap. Eveneens op de tweede plaats eindigden de buren van de Kolvenierstraat met het eerste gezamenlijk kippenhok in Grimbergen. Zij gingen elk met 100 euro naar huis. (DBS)