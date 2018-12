Groen met vier nieuwkomers in gemeenteraad DBS

28 december 2018

Grimbergen De Groen-fractie zorgt vanaf 3 januari voor een heel aantal nieuwe gezichten in de gemeenteraad.

Naast uittredend Schepen Eddie Boelens zetelen namelijk vier vrouwen voor het eerst: Isabel Gaisbauer, Linda De Prée, Katrien Le Roy en Sofie Roelandt. Marnix Snauwaert, die Groen gedurende 21 jaar vertegenwoordigde in het OCMW, is de zesde mandataris.

Groen verdubbelde zijn aantal verkozenen van drie naar zes bij de jongste stembusslag in oktober en was daarmee samen met Vernieuwing de grootste winnaar. De partij belandde desondanks toch in de oppositie door het samengaan van Open Vld met N-VA en Vernieuwing. “We gaan er echter alles aan doen om met een straffe en constructieve oppositie te blijven wegen op het beleid”, zegt fractieleider Eddie Boelens.