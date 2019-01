Groen licht voor nieuw skatepark Gemeente haalt slag thuis in beroepsprocedure en hoopt dat werken tegen de Paasvakantie voltooid zijn Dimitri Berlanger

24 januari 2019

18u00 0 Grimbergen De gemeente haalt zijn slag thuis en krijgt in beroep nu toch een vergunning van de deputatie voor het skatepark op de Piereman. Normaal moest het nieuwe ‘groene’ skatepark vorig najaar al klaar zijn maar door een beroepsprocedure van enkele omwonenden kwam er dus toch weer uitstel. Nu wordt als voorzichtige streefdatum voor de voltooiing de Paasvakantie vooropgesteld. De huidige skate-infrastructuur op de Oyenbrugstraat is 15 jaar oud en totaal afgeleefd.

Grimbergen beschikt sinds 2004 over een skatepark in de Oyenbrugstraat, naast het jeugdontmoetingscentrum. Na 15 jaar is die installatie afgeleefd en de jongeren zijn al langer vragende partij voor een kwaliteitsvoller en moderner skatepark. De skaters wijken nu vaak uit naar omliggende gemeenten, omdat het verouderde park niet meer voldoet. In overleg met hen werden de plannen getekend voor een nieuw terrein, dat een stuk groter zal worden dan het huidige.

Het skatepark moest eigenlijk al in het najaar voltooid zijn maar stuitte op buurtprotest. “Zij zijn in in september in beroep gegaan tegen de bouwvergunning bij de provincie maar de deputatie heeft dat nu verworpen”, stelt sportschepen Tom Gaudaen (Open Vld) tevreden vast. “Deze buurtbewoners vrezen vooral lawaaihinder en een gebrek aan parking maar wij weerleggen dat en daar worden ze dus ook niet in gevolgd door de provincie.”

Het skatepark komt op de Pieremansite en zal toegankelijk zijn vanaf de parking van het zwembad. “Het komt eigenlijk op het grasveld tussen de parking en de voetbalkantine.”

De keuze voor Strombeek kwam er om verschillende redenen. Er zijn op de recreatiesite al heel wat sportfaciliteiten, de locatie is gemakkelijk bereikbaar en er is sociale controle. Er is in de deelgemeente sowieso ook meer ruimte nodig voor jongeren. Een en ander past dan ook binnen de doelstellingen van het fameuze masterplan voor Strombeek-Bever.

Gaudaen hoopt dat de werken tegen de Paasvakantie eindelijk kunnen worden voltooid. “De aannemer heeft eerst nog een andere werf op de planning staan maar daarna gaat hij bij ons aan de slag. Tenzij de winter nog ferm uit de hoek komt zou de Paasvakantie wel haalbaar moeten zijn.”

Na een ontwerpwedstrijd mag Olivier Construct nv het project uitvoeren in samenwerking met de firma Concrete Dreams, die ook al het skatepark in Dilbeek bouwde. Het wedstrijdontwerp werd in nauw overleg met de skaters en bikers hertekend tot een definitief ontwerp. Het skatepark richt zich niet alleen op skaters, maar ook op bikers en andere sportfanaten. Zowel beginners als gevorderden zullen zich kunnen uitleven in het park.

De gemeente heeft een budget van 150.000 euro voorzien en kan daarbij rekenen op een subsidie van de provincie van 15.000 euro.