Grimbergen zoekt 'Senior van het jaar' 18 juli 2018

Ook dit jaar is de Grimbergse seniorenraad op zoek naar de 'Senior van het jaar'. De kandidaat moet minstens 60 jaar oud zijn, minimum vijf jaar inwoner zijn van Grimbergen en zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt in de samenleving, vooral ten overstaan van oudere medeburgers. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door buren, vrienden, verenigingen, instellingen... De kandidatuur omvat een curriculum vitae van de kandidaat en een uitvoerige beschrijving van zijn of haar verdiensten. Voordrachten kunnen tot 30 september worden ingediend bij de voorzitter van de seniorenraad: Augusta Schoukens, Kruipstraat 66, 1850 Grimbergen of per mail naar augusta.schoukens@telenet.be, of bij een bestuurslid van de seniorenraad. De bekroonde senior wordt in november gehuldigd met een geschenk en een receptie aangeboden door het gemeentebestuur en de seniorenraad. (DBS)





