Grimbergen wil verenigingen onderkomen geven op Douwe Egbertssite Provincie moet wel nog fiat geven voor tijdelijke herbestemming tot feest- en fuifzaal Dimitri Berlanger

21 februari 2019

15u59 0 Grimbergen Grimbergen vestigt alle hoop op de leegstaande Douwe Egberts-fabriek in Strombeek-Bever als minstens tijdelijk alternatief voor de gemeentelijke feest- en fuifzaal Fenikshof. Die maakt zoals bekend plaats voor een microbrouwerij vanuit de abdijgemeenschap. De provincie moet wel nog toestemming geven omdat de DE-site industriegebied is en er dus een herbestemming nodig is. Op lange termijn wil de gemeente wel een nieuwe feestzaal bouwen in het centrum.

Zoals bekend heeft de abdij van Grimbergen grootse plannen met het Fenikshof. De feestzaal zal plaats ruimen voor een microbrouwerij en belevingscentrum. Dat betekent dat er voor de verenigingen dringend een nieuwe feest- en fuifzaal moet gezocht worden. In het Fenikshof ging zowat alles door van feesten, eetfestijnen, optredens tot fuiven. Vanavond staat De Mens er als laatste grote naam op de planken.

Horde

De gemeente legt haar eieren in de mand van de provincie voor een alternatief. “De leegstaande Douwe Egbertssite is op korte termijn de beste oplossing”, zegt schepen van Cultuur Philip Roosen (N-VA). “De enige horde die we nog moeten nemen is de goedkeuring van de provincie dat de industriezone een tijdelijke herbestemming krijgt als recreatiegebied. We hebben hierover al een gesprek gehad met de provincie en dat was positief. We verwachten binnen twee weken duidelijkheid. Ook met de projectontwikkelaar hebben we al gesproken en ook die wil ons hierin volgen maar dat moet wel nog op papier gezet worden. We gaan alleszins het voorbeeld geven als gemeente en ervoor zorgen dat alles planmatig in orde is.”

Veel respijt is er wel niet meer. “In juni wordt het Fenikshof helemaal leeggemaakt voor de start van de bouw van de microbrouwerij. Dat betekent dat we snel een oplossing moeten vinden want vanaf de zomer zitten de verenigingen zonder zaal. De Douwe Egbertssite leent zich hier erg toe omdat ze met weinig investeringen op relatief korte termijn bruikbaar is. Het enige nadeel is dat ze niet centraal in de gemeente gelegen is hoewel ze natuurlijk wel zeer goed bereikbaar is.”

Het is dan ook de bedoeling om er maar tijdelijk gebruik van te maken. “We willen een nieuw ‘Fenikshof’ bouwen maar dat zal nog minstens drie jaar in beslag nemen. Er zijn niet zoveel geschikte locaties en voor je het hele procédé van plannen, bekomen van een omgevingsvergunning en het effectief bouwen of verbouwen hebt doorlopen, zit je al snel aan die termijn.”

Herbestemming

Over concrete pistes wil Roosen het nog niet hebben. “We zijn al bezig met een drie à viertal locaties maar we gaan geen slapende honden wakker maken. Het gaat om herbestemming van gronden en dat moet nog bekeken worden met de eigenaars.”

Het lijkt er niet op dat de gemeente rekening houdt met een ‘njet’ vanwege de provincie voor de Douwe Egbertssite. Een alternatief is er dan ook niet echt om de verenigingen tegen september een nieuwe feestzaal te bieden. “Dat is echt een worstcasescenario. Dan gaan we echt héél creatief moeten zijn...”