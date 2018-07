Grimbergen verliest pater Gereon GELIEFDE DORPSHERDER OVERLEDEN OP 81-JARIGE LEEFTIJD DIMITRI BERLANGER

07 juli 2018

02u38 0 Grimbergen De abdijgemeenschap heeft een monument verloren. Pater Gereon van Boesschoten is op 81-jarige leeftijd overleden. Zowat iedereen kende de dorpsherder. Als pastoor maar ook als dé man van het befaamde Gregoriaanse abdijkoor. "Gereon was enorm gedreven en bijna onvermoeibaar", vertelt zijn opvolger Johan Goossens. "We gaan hem missen."

In 1956 trad Cornelius (Kees) van Boesschoten toe tot de Norbertijnerabdij en kreeg bij zijn inkleding de kloosternaam Gereon. In 1968 stond hij mee aan de wieg van het ondertussen wereldbefaamde Gregoriaans abdijkoor en werd ook koorleider. Een rol die hij nog tot voor kort bleef vervullen met heel wat passie. Het jaar nadien, in 1969 werd hij godsdienstleraar in Virgo Sapiens in Londerzeel en vervolgens in Maria Boodschap in Brussel.





Inspringen

Vanaf 25 oktober 1982 was Gereon ook directeur van de volkssterrenwacht MIRA. Hij werd uiteindelijk tot pastoor van Grimbergen benoemd op 6 september 1991. In 2013 vierde Gereon zijn 50 jaar priesterjubileum en ging op rust, dik tegen zijn zin. "Ik ga met pensioen omdat ik moet", vertelde hij in onze krant. "Het betekent uiteindelijk dat ik veel minder verantwoordelijkheid heb. Maar ik blijf priester voor altijd en zal inspringen waar nodig." En zo geschiedde.





Zowat een maand geleden ging zijn gezondheidstoestand fors achteruit. Gereon lag verschillende weken in het ziekenhuis en kreeg uiteindelijk palliatieve zorg in rusthuis Heilig Hart. Daar overleed hij donderdagavond.





De schok bij zijn confraters en in de Grimbergse gemeenschap is groot. "Ik heb vele jaren met hem samengewerkt", vertelt pastoor Johan Goossens. "Hij was mijn voorganger als pastoor van Grimbergen. Alles deed hij met gedrevenheid en enthousiasme. Zijn manier van preken was ook bijzonder. Hij kon mensen echt beroeren."





Eigen visie

"Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat was hij bezig. Hij had zijn eigen visie, maar tegelijk stond alles in dienst van de Kerk. Iedereen kende hem, niet alleen in Grimbergen. In welke abdij waar ook ter wereld ik kom, krijg ik te horen: 'Vergeet niet de groeten te doen aan Gereon'. Hij had ongelooflijk veel contacten. Jarenlang hielp hij ook priesters die in het destijds communistische Tsjechië ondergedoken leefden. Ook de bouw van twee kerken in India mag hij mee op zijn conto schrijven. Bij de viering van zijn 50-jarig priesterschap wilde hij geen cadeau's. Enkel giften om die jonge Norbertijnse gemeenschappen te steunen waren welkom. 'Dat is het mooiste geschenk', vond hij. Tegelijk hielp hij ook nog veel mensen in nood zonder dat iemand het wist. Een warme, bescheiden mens."





De uitvaartplechtigheid vindt plaats op 14 juli om 11 uur in de abdijkerk.