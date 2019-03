Grimbergen sluit gemeentelijke keuken: “Maaltijden bereiden behoort niet tot onze kerntaak” Gemeente wil meer ‘kwalitatief’ aanbod en zegt dat halen van voedselveiligheidsnormen groot probleem is Dimitri Berlanger

01 maart 2019

14u03 2 Grimbergen De gemeente Grimbergen stopt met zelf maaltijden te voorzien voor scholen, het OCMW-dienstencentrum en senioren thuis. “Vanaf 1 september komt er een nieuw en meer kwalitatief aanbod in de plaats”, luidt het. “De prijzen zullen niet stijgen én vooral de voedselveiligheid wordt beter gegarandeerd.” De vier personeelsleden zijn niet te spreken over de beslissing.

Vandaag voorziet de gemeentelijke keuken maaltijden voor het gemeentelijke onderwijs, het dienstencentrum Ter Borre en het thuiszorgpunt (maaltijden aan huis). “We stelden vast dat het halen van de normen voor de voedselveiligheid een probleem vormt”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld). “Eigenlijk is het bereiden van warme maaltijden een specifieke specialiteit, waar we als gemeentebestuur onvoldoende middelen voor hebben. We laten dat dan ook best over aan gespecialiseerde bedrijven.” Een nieuwe keuken bouwen, is geen optie. Op de plek van de huidige keuken in de Jan Mulsstraat is namelijk een turnzaal voorzien voor de nieuwbouw van de school ’t Villegastje.

Het gemeentebestuur wil de kinderen in het gemeentelijk onderwijs wel nog steeds de mogelijkheid geven om een warme maaltijd te nuttigen. Om een nieuwe aanbieder te vinden, wordt er meteen een overheidsopdracht uitgeschreven. “De prijs voor de kinderen zal zeker niet stijgen en er zal de mogelijkheid zijn om speciale menu’s te bestellen afgestemd op de kinderen”, aldus Selleslagh.

Speciale diëten

Ook het OCMW-dienstencentrum Ter Borre zal opgenomen worden in het bestek. “Er worden daarbij verschillende opties gevraagd gericht op ouderen, gaande van een speciaal dieet tot zoutarm of maag- en darmsparende menu’s. De gebruikers kunnen dan meer kiezen, want tot nu bestond er maar één enkel menu voor iedereen”, licht schepen van Welzijn Anne Laure Mouligneaux (N-VA) toe.

Voor de thuisbedeelde maaltijden van het OCMW verwijst het OCMW de klanten door naar de verschillende private aanbieders. “We zullen onze klanten daarbij helpen en informeren. We stelden vast dat de huidige leverwijze van het OCMW te weinig sociale meerwaarde inhield, omdat alles snel geleverd moest worden. Een praatje slaan met de mensen zat er dus eigenlijk niet in”, aldus Anne Laure Mouligneaux.

Ik kan begrijpen dat ze geen nieuwe keuken meer willen bouwen, maar dit zijn drogredenen. We werken elke dag met kraakverse producten en voldoen aan de normen Chef-kok gemeentelijke keuken

Drogredenen

Voor het personeel - twee chef-koks en twee assistenten - wordt waar mogelijk een andere tewerkstellingsplaats gezocht in de organisatie. Zij zijn er het hart van in. “We werken met kraakverse producten en we zijn de controles vlekkeloos gepasseerd”, zegt één van de koks. “Ik kan begrijpen dat ze geen nieuwe keuken meer willen bouwen, maar dan moeten ze ook niet afkomen met dergelijke drogredenen om het stopzetten te verantwoorden. Wij hebben dit steeds met hart en ziel gedaan.”