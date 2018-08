Grimbergen niet gekant tegen metro tot Parking C 24 augustus 2018

02u41 0 Grimbergen Brussels schepen van Mobiliteit Els Ampe (Open Vld) wil de metro graag doorgetrokken zien tot aan Parking C. Dat ligt op Grimbergs grondgebied, zoals intussen geweten. Burgemeester Marleen Mertens (CD&V) neemt het voorstel niet echt serieus, maar is er op zich ook niet tegen.

"Deze zomer parkeerden slechts 9 auto's per dag op 'Randparking C' in Brussel. Dat is absurd weinig en daar is een reden voor. Parking C ligt op meer dan 14 minuten stappen van een metro- of tramstation", verklaart Ampe haar voorstel.





Alternatieve route

Parking C werd aangekondigd als een alternatief voor wie normaal de Leopold II-tunnel inrijdt. Maar die maatregel had dus zeer weinig succes. "Op zich is het al een vreemde alternatieve route, want wie van de E40 komt, wordt zo in de file op de Ring gestuurd", stelt Ampe. "Parking C nu al een randparking noemen is te belachelijk voor woorden, want op er is geen metro- of tramverbinding. Hoog tijd om de metro met een 800-tal meter te verlengen."





Grimbergen, dat met de plannen voor het Eurostadion op Parking C op zijn achterste poten stond, reageert nu gematigder. "Ik denk niet dat je hier tegen kan zijn", zegt burgemeester Mertens. "Maar je zit opnieuw met de kwestie dat de gewestgrenzen worden overschreden. En dat is zoals we allemaal weten een moeilijke materie. Een paar jaar geleden is dit ballonnetje ook al eens opgelaten en het is opnieuw in de koelkast gestopt. Of dit ooit gerealiseerd zal worden, is een groot vraagteken." (DBS)