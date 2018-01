Grimbergen laat textiel inzamelen door De Kringwinkel 20 januari 2018

02u33 0 Grimbergen In het Grimbergse straatbeeld kan je vanaf nu ook inzamelcontainers voor textiel van De Kringwinkel terugvinden. Ze staan in de Kasteelstraat, de Beukendreef, de Koraalstraat en op de parkings van de sporthallen van Humbeek en de Verbrande Brug.

Voor schepen van afvalbeleid Eddie Boelens (Groen) is dit een bewuste keuze. "De Kringwinkel stelt mensen te werk die minder kansen hebben op de gewone arbeidsmarkt. Ook inwoners van Grimbergen vinden er werk. De sociale werkplaats zet daardoor in op armoedebestrijding en is een belangrijke partner voor het OCMW. Tot slot draagt De Kringwinkel ook nog bij tot het verminderen van de afvalberg."





Hergebruik

"Hergebruik is nog altijd stap één bij afvalvermindering", stelt Ingrid De Roo, communicatieverantwoordelijke van De Kringwinkel. "Een extra troef van de kledijcontainers van De Kringwinkel is dat ze inzetten op maximaal lokaal hergebruik. Dit is niet alleen een ecologische, maar ook ethische meerwaarde." (DBS)