Grimbergen geeft negatief advies voor asfaltcentrale Dimitri Berlanger

29 januari 2019

08u48 0 Grimbergen Het gemeentebestuur verleent een negatief advies voor de aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning van asfaltfabriek Viabuild. Die handelt over de actualisatie van de asfaltfabriek, een aanpassing van de lozingssituatie en een nieuwe activiteit, met name het mobiel zeven van asfalt. Er is ook onder meer een verhoging van de opslag met freesasfalt voor ongeveer 7695,69 ton voorzien.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 19 bezwaren ingediend, waarvan 2 petitielijsten respectievelijk ondertekend door 83 mensen en 90 mensen.

Oppositiepartij Groen had donderdag op de gemeenteraad al aangedrongen op een openbare stemming over het advies ‘omdat de aanvraag de facto neerkomt op een uitbreiding’ maar daar ging de meerderheid niet in mee. Uiteindelijk werd er toch gestemd maar de meerderheidspartijen stemden tegen.

“De bezwaren zijn terecht en we zijn het ook in grote lijnen eens maar dit advies is een bevoegdheid van het college en niet van de gemeenteraad”, zegt milieuschepen Eric Nagels (Vernieuwing). “Als we hadden meegestemd was er sprake van een procedurefout en kon men ons vooringenomenheid aanwrijven.”

De asfaltcentrale aan de Westvaartdijk is een klasse 1-bedrijf. Het is uiteindelijk de bestendige deputatie die de knoop zal doorhakken.

De gemeente wil intussen ook zelf werk maken van vijf extra gecontroleerde metingen aan de al vaak gecontesteerde asfaltfabriek. Grimbergen heeft daartoe het recht volgens de milieuvergunning. “Dit is de voorbije jaren nooit gebeurd. En we willen dit doen op momenten dat ze effectief aan het produceren zijn. Minstens drie van deze metingen, moeten worden uitgevoerd met een percentage tussen 45 en 50 recyclageasfalt”, aldus nog Nagels. Het college vraagt daartoe een duidelijke werk- en werfplanning op maandelijkse basis van het bedrijf.