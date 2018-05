Grieks restaurant gesloten en verzegeld door politie 02 mei 2018

02u26 1 Grimbergen Het Grieks restaurant Acropolis op de Vilvoordsesteenweg is verzegeld. De politie is er samen met de arbeidsinspectie onlangs binnengevallen. Ook een gerechtsdeurwaarder kwam aankloppen voor huurachterstallen en de huurders werden maandag uitgedreven. Er werden ook verschillende zwartwerkers aangetroffen, zo bevestigt de lokale politie.

De malaise in het bekende Griekse restaurant Acropolis - dat al een tijd werd uitgebaat door een Albanese familie - was al langer aan de gang. Er was eerder al eens een serieuze waarschuwing geweest van zowel de inspectiediensten als de politie.





Nu is het dus helemaal einde verhaal. De eigenaar - de vorige Griekse uitbater van het restaurant - had een burgerlijke procedure aangespannen tegen de zaakvoerders omwille van achterstallige huurgelden. Een gerechtsdeurwaarder stapte ter plekke af om de vaststellingen te doen en tegelijk vielen ook verschillende inspectiediensten, bijgestaan door de politie, het restaurant binnen. Niet alleen is er sprake van grote RSZ-achterstallen, maar er werd ook zwartwerk vastgesteld door meerdere personen. De zaak is sindsdien verzegeld. Ondertussen werden de huurders ook uitgedreven. Maandag werd heel de inboedel onder het toeziend oog van de deurwaarder opgeladen. Er was volgens de politie de jongste tijd overigens ook sprake van overlast door nachtlawaai. (DBS)