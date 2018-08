Goud voor Jozef en Godelieve 25 augustus 2018

Jozef Puttemans (74) en Godelieve Hellinckx (71) hebben zopas hun vijftigste huwelijksverjaardag gevierd. Ze trouwden op 10 augustus 1968 in Beigem, een dag waarop het naar verluidt hevig onweerde. De twee hadden elkaar leren kennen op het 'Bal van de burgemeester' in 1965. Het echtpaar kreeg twee zonen en een dochter die hen op hun beurt al zes kleinkinderen schonken. Jozef werkte vroeger onder meer als melkboer, Godelieve was aan de slag als onderwijzeres. Vroeger hebben ze heel wat kilometers gewandeld als lid van wandelclub 't Fluitekruid in Wolvertem. Nu zijn ze graag met de kleinkinderen bezig, kijken naar detectiveseries of gaan op vakantie naar Frankrijk.





