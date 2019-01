Goud voor Jos en Betty DBS

13 januari 2019

18u01 0 Grimbergen Jos De Maeyer en Betty Mertens hebben zopas hun vijftigste huwelijksverjaardag gevierd.

De jubilarissen werden voor die gelegenheid door burgemeester Chris Selleslagh officieel ontvangen in de raadzaal van het gemeentehuis. Het koppel trouwde op 7 januari in Wolvertem en kreeg een zoon en een dochter. Intussen zijn er ook al vier kleinkinderen. Jos werkte als lasser terwijl Betty aan de slag was als poetsvrouw.