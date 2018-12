Gezellige kerstsfeer bij Villa NJAM DBS

31 december 2018

Vzw Villa NJAM hield voor de eerste keer een gezellige kerstmarkt op de nieuwe locatie aan de Jan Mulsstraat 130 in Strombeek-Bever. Je kon er terecht voor winterse lekkernijen, mooie handgemaakte kerstversiering van de meisjes en natuurlijk een fijne babbel met het NJAM-team. De vzw organiseert dagbesteding voor jongvolwassenen met een mentale beperking. Elke euro is voor hen van onschatbare waarde, want subsidies krijgt de vzw niet. Villa NJAM was ook één van de bijna 2.000 goede doelen van ‘De Warmste Week’.