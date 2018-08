Gerlant Van Berlaer trekt sp.a-lijst 01 augustus 2018

Kinder- en spoedarts Gerlant van Berlaer (50) trekt in oktober de sp.a-lijst. Hij was de voorbije zes jaar fractieleider en is onder meer bekend als vrijwillige rampenarts bij B-FAST. Op twee staat Marielle Romeyns (26), vandaag het jongste gemeenteraadslid. Het volgende duo op plaats 3 en 4 zijn jonge nieuwkomers uit deelgemeente Strombeek-Bever: Jens Van Herp (33) en Shawny Vanhoutteghem (24). De lijst wordt geduwd door nieuwkomer Karima Mokhtar (48) en secretaris Stef Grosjean (51). Verder bestaat de lijst uit de helft nieuwkomers en een helft getrouwen, vaak al langer actief bij de gepensioneerden van Strombeek of de Borgt. Van Berlaer en Vanhoutteghem zijn tevens kandidaat voor de provincieraad, respectievelijk op plaatsen 4 en 15. (DBS)